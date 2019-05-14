В Свердловской области предлагают закрыть шесть судов

Планируется упразднить небольшие суды, которые принимают на себя малую нагрузку из-за снижения численности населения в некоторых муниципалитетах на протяжении длительного времени.

В список судов, которые могут закрыть, вошли Заречный, Тугулымский, Байкаловский, Новолялинский, Слободо-Туринский районные суды. Постоянное судебное присутствие будет закрыто в Тавдинском райсуде.

Функции перечисленных судов в случае закрытия будут переданы в Белоярский, Ирбитский, Талицкий, Туринский и Верхотурский райсуды.