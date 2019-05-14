В Свердловской области предлагают закрыть шесть судов

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Шесть судов могут упразднить в Свердловской области из-за неблагоприятной демографической ситуации, данный вопрос обсудят 15 мая на заседании ЗакСо региона, пишет Ура.ру.
Планируется упразднить небольшие суды, которые принимают на себя малую нагрузку из-за снижения численности населения в некоторых муниципалитетах на протяжении длительного времени.
В список судов, которые могут закрыть, вошли Заречный, Тугулымский, Байкаловский, Новолялинский, Слободо-Туринский районные суды. Постоянное судебное присутствие будет закрыто в Тавдинском райсуде.
Функции перечисленных судов в случае закрытия будут переданы в Белоярский, Ирбитский, Талицкий, Туринский и Верхотурский райсуды.
Вопрос, касающийся упразднения районных судов, был вынесен на рассмотрение еще предыдущим главой облсуда Александром Дементьевым. Предложенные изменения не повлияют на право граждан на доступ к правосудию.
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