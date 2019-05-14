Водитель из Североуральска осужден за попытку дачи взятки инспектору ДПС

23 февраля 2019 года житель Североуральска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина прошел медицинское освидетельствование. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Намереваясь избежать административного наказания, водитель предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 30 тысяч рублей. Не смотря на предупреждения инспектора об уголовной ответственности, мужчина положил денежные средства на приборную панель патрульного автомобиля.

По факту покушения на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Житель Североуральска признан виновным и приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.