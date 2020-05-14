На собранные 400 млн единороссы купят реанимобили, костюмы врачам и маски

Об этом в социальных сетях написал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«По согласованию с Минздравом осуществляем закупки реанимобилей с аппаратами ИВЛ, которые будут переданы самым нуждающимся регионам России», — пояснил он.

Также, по словам председателя партии, деньги, в частности, пойдут на приобретение защитных костюмов для медработников в регионах, где число инфицированных является самым большим, пишет kursdela.biz.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко организовали совещание в удаленном формате. Глава Минздрава озвучил российские регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сегодня требуется больше всего. Это касается Смоленской области, Северной Осетии, Дагестана, Нижегородской области, Самарской области, Ингушетии, Красноярского края, Забайкальского края и ЕАО.

Как сообщает интернет-ресурс партии «Единая Россия», Андрей Турчак рассказал, что часть собранных денег пойдет на покупку медицинских масок, которые будут на бесплатной основе раздавать активисты волонтерских центров партии населению всех российских регионов.

«Эта работа будет расширена — уже со следующей недели волонтерские центры всех регионов РФ приступят к этой работе», — заверил Андрей Турчак.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил свое мнение о вкладе «Единой России» в помощь гражданам страны в условиях эпидемии.

«Мы можем видеть вашу активность и помощь для работы медиков, для их комфорта, безопасности и в связи с этим считаем, что доброе дело, которые вы исполняете, должно дойти до нуждающихся. Благодарю членов партии за поддержку работников медицины и высокий уровень гражданской ответственности».

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий рассказал, что призыв председателя партии Дмитрия Медведева о целевом сборе взносов партийцы поддержали.

«Это решение мы поддержали и сразу начали сбор средств. Коллеги из депутатского корпуса достаточно активно откликнулись, потому что для всех понятно, на какие цели пойдут эти деньги. Будет приобретаться все необходимое для работы врачей и волонтеров в условиях распространения коронавируса, а также оказываться адресная помощь малообеспеченным гражданам. При этом каждый, кто направил свои средства, будет знать, на что конкретно они были потрачены», — сообщил Виктор Шептий.