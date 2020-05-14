Полная изоляция, день сорок четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного нового случая заражения коронавирусом. При этом, подобная ситуация встречается в первый раз за четыре дня. До этого новые случаи выявляли каждые сутки. Количество заболевших составляет 61 человек.

Стало известно, что в инфекционной больнице города от коронавируса лечится 106 человек. Это не только тагильчане.

В инфекционной больнице Нижнего Тагила от коронавируса лечатся больше 100 пациентов

Оказывается, заразиться новой инфекцией можно даже от мусора, так как на твердых поверхностях вирус может жить в течение недели. Как не подхватить инфекцию, TagilCity.ru рассказал регоператор.

В Нижнем Тагиле продолжаются выплаты на детей до трех лет для тех семей, кто имеет право на материнский капитал. Так, в городе уже 5,5 тысячи семей получили средства.

В Нижнем Тагиле 5,5 тысяч семей получили выплаты на детей до трех лет

Трамваи в городе начинают восстанавливать движение. Это связано с увеличением пассажиропотока.

В Нижнем Тагиле трамваи начнут ходить по обычному расписанию

Во время пандемии некоторые граждане остались без заработка, а потому им пришлось искать выход. Кто-то занялся шитьем масок, кто-то доставкой продуктов или интернет-торговлей. Это далеко не полный список, чем занимались жители Нижнего Тагила. Но получилось ли у них на этом заработать?

«Вживую — это как спектакль». На чем могли заработать тагильчане в период пандемии

На личной странице Евгения Куйвашева в Instagram жители Нижнего Тагила продолжают задавать вопросы.

Так, одна из жительниц спросила," как можно все открывать, если люди по городу передвигаются без масок".

Комментарий о масках Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Кроме того, люди жалуются и на то, что детские сады в городе не работают, а в дежурные группы принимают не всех детей, либо расположение неудобное.

Комментарий пользователя о детских садах Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Также был задан вопрос по поводу того, по какой причине поликлиника № 4 не проводит прием больных диабетом, с хроническими заболеваниями легких и ЖКТ. Вместо этого приходится вызывать сотрудников скорой помощи.

Комментарий пользователя о больницах Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Еще одна жительница попросила открыть студии и салоны красоты.

Комментарий пользователя о студиях красоты Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Кроме того, Культурный центр Нижнего Тагила «Дом Окуджавы» и Центральная городская библиотека приглашают жителей города на онлайн-мероприятие, а точнее, концерт с участием известных авторов и исполнителей бардовской песни. Он пройдет на сайте центра и будет доступен для просмотра с 10:00.

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 3,0 балла. Это значит, что на улице есть люди, но их не так много. Напомним, что информация предоставляется сервисом для ознакомления и она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.