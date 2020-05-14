Прокуратура Свердловской области проверит данные СМИ о снижении зарплат учителям

В сообщении сказано, что проводится проверка по сообщению СМИ о том, что имеются нарушения при начислении заработной платы и стимулирующих выплат для учителей и преподавателей учебных заведений региона. Согласно сообщениям СМИ в период дистанционного обучения им была уменьшена заработная плата.