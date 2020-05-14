Прокуратура Свердловской области проверит данные СМИ о снижении зарплат учителям
Сегодня, 08:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Свердловской области проверит сообщения СМИ о том, что учителям общеобразовательных школ в период дистанционного обучения уменьшили заработную плату, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении сказано, что проводится проверка по сообщению СМИ о том, что имеются нарушения при начислении заработной платы и стимулирующих выплат для учителей и преподавателей учебных заведений региона. Согласно сообщениям СМИ в период дистанционного обучения им была уменьшена заработная плата.
Так, в СМИ утверждается, что преподаватели получают окладную часть, а стимулирующие выплаты не производятся. Сами работники утверждают, что нагрузка осталась прежней.
В ходе проверки планируется проверить, насколько законно начисляется оплата труда для преподавателей. При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры.
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