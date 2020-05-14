СК возбудил уголовные дела по факту размещения фото нацистов «Бессмертном полку»

По данным следствия, неизвестные выложили на сайт «Бессмертного полка» снимок рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав его как полковника Алексеева В. М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» было выложено фото Гитлер с подписью, что это «Гитле Адоль Алоисо».