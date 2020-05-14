СК возбудил уголовные дела по факту размещения фото нацистов «Бессмертном полку»
Сегодня, 14:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту размещения нацистских фото в «Бессмертном полку», сообщает пресс-служба СК РФ.
Эти действия расцениваются как одобрение преступлений нацизма.
По данным следствия, неизвестные выложили на сайт «Бессмертного полка» снимок рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав его как полковника Алексеева В. М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» было выложено фото Гитлер с подписью, что это «Гитле Адоль Алоисо».
По обоим выявленным фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).
Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление виновных. Их действиям будет дана правовая оценка.
Кроме того, следователи проверят иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной акции.
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