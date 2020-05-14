Свердловский Минздрав проверит больницу после смерти женщины из-за неоказания помощи

Об этом изданию рассказал Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

В обращении девушка говорит, что пожилая женщина скончалась в больнице, но при вскрытии оказалось, что пациентка страдала от почечных колик. По словам дочери умершей женщины Елены Праведниковой, ее мать кричала от боли.

Елена разместила видео социальных сетях, где она рассказала о действиях врачей, а также привела факты бездействия медицинского персонала, когда пациентка страдала от боли. Кроме того, в видео Елена попросила обратить внимание на то, что в больнице недостаточно оснащения для оказания помощи пациентам.