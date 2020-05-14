Свердловский Минздрав проверит больницу после смерти женщины из-за неоказания помощи
Сегодня, 15:12ОбществоФото: pixabay.com
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В больнице города Березовского пройдет проверка после обращения местной жительницы в социальных сетях, что ее матери не была оказана медицинская помощь, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Об этом изданию рассказал Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
В обращении девушка говорит, что пожилая женщина скончалась в больнице, но при вскрытии оказалось, что пациентка страдала от почечных колик. По словам дочери умершей женщины Елены Праведниковой, ее мать кричала от боли.
Елена разместила видео социальных сетях, где она рассказала о действиях врачей, а также привела факты бездействия медицинского персонала, когда пациентка страдала от боли. Кроме того, в видео Елена попросила обратить внимание на то, что в больнице недостаточно оснащения для оказания помощи пациентам.
Министр Андрей Цветков выразил соболезнования родственникам и заявил, что проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
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