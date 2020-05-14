В 16 школах Нижнего Тагила в 2020 году появится высокоскоростной интернет

В период распространение коронавируса в стране доступность современных онлайн-сервисов приобрела особое значение, особенно в образовательной сфере, сообщает пресс-служба «Ростелекома». В рамках нацпрограммы высокоскоростной интернет проведут в тагильские образовательные учреждения. Скорость интернета в городских школах составит 100 мегабит в секунду, в сельских — 50 мегабит в секунду.

У нас не все, но многие учреждения включены в график по подключению социально-значимых объектов к высокоскоростному интернету. В некоторых школах работы начали проводить уже сейчас. Подключение к интернету будет происходить по графику, рассказала TagilCity.ru главный специалист по организации анализа, планирования и отчетности управления образования Елена Токарева.

Интернет появится в школах под номерами 50, 44, 45, 71, 70, 58, 24, 1 имени Н.К.Крупской, 36, 33, 75/42, 95, 86, 43, 61 и лицее № 51.