В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, заразившаяся коронавирусом в ЦГКБ № 1

В справке указывается две причины смерти. Под римской цифрой I указана пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках и коронавирус. А под цифрой II прописан инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий.

Как рассказал изданию завкафедрой патанатомии УГМУ профессор Лев Гринберг, судя по свидетельству, женщина скончалась от коронавируса, так как первая цифра означает причину смерти, а вторая — сопутствующие заболевания, которые были до этого.

8 апреля Валентина Путилова была госпитализирована в ЦГКБ № 1. У нее был установлен диагноз «ишемический инсульт». Пока она проходила лечение, в больнице произошла вспышка коронавируса. После того, как женщина была выписана, у нее дома поднялась температура. По этой причине ее госпитализировали в горбольницу № 6, где проведенный на коронавирус тест показал положительный результат. Кроме того, инфекцией заразились ее дочь, зять и две внучки. Дочь пенсионерки уже выписана из больницы.