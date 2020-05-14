В Европе фанаты выступают против проведения футбольных матчей без зрителей
Активные поклонники футбола считают, что нельзя возобновлять соревнования во время пандемии коронавируса.
Более 400 объединений футбольных фанатов по всей Европе выступили против возобновления соревнований Болельщиков не устраивает тот факт, что доигрывать национальные чемпионаты и еврокубки собираются без зрителей. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации итальянской прессы.
Вот что было сказано в открытом письме фанатов:
«Правительства объявили о тотальном карантине, чтобы защитить самое важное – здоровье людей. По этой причине мы считаем более разумной мерой полностью остановить футбол в Европе. Однако вместо этого принимающие решения организации анонсировали одну цель – возобновить сезон.
Во внимание принимались только экономические интересы. Это подтверждается тем фактом, что чемпионаты должны начаться снова за закрытыми дверями, без бьющегося сердца футбола – болельщиков. Мы настоятельно просим компетентные органы прекратить футбольные соревнования по футболу до тех пор, пока посещение стадионов не станет обычным делом и не будет сопровождаться рисками для здоровья».
Под этими словами подписались фанаты из Германии, Испании, Италии, Франции и других стран Европы.
Напомним, что на 16 мая назначен рестарт чемпионата Германии, однако соревнования во Франции, Нидерландах и Бельгии были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.