В Европе фанаты выступают против проведения футбольных матчей без зрителей

Более 400 объединений футбольных фанатов по всей Европе выступили против возобновления соревнований Болельщиков не устраивает тот факт, что доигрывать национальные чемпионаты и еврокубки собираются без зрителей. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации итальянской прессы.

Вот что было сказано в открытом письме фанатов:

«Правительства объявили о тотальном карантине, чтобы защитить самое важное – здоровье людей. По этой причине мы считаем более разумной мерой полностью остановить футбол в Европе. Однако вместо этого принимающие решения организации анонсировали одну цель – возобновить сезон.

Во внимание принимались только экономические интересы. Это подтверждается тем фактом, что чемпионаты должны начаться снова за закрытыми дверями, без бьющегося сердца футбола – болельщиков. Мы настоятельно просим компетентные органы прекратить футбольные соревнования по футболу до тех пор, пока посещение стадионов не станет обычным делом и не будет сопровождаться рисками для здоровья».

Под этими словами подписались фанаты из Германии, Испании, Италии, Франции и других стран Европы.