В Красноуфимске во время пандемии толпы людей пришли на ярмарку, устроенную мэрией
Мэрия Красноуфимска организовала на центральной площади сельскохозяйственную ярмарку, где, по словам очевидцев, люди не соблюдали меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «КП Екатеринбург».
Ярмарка проходила 13 мая на площади возле здания горадминистрации. В палатках с 10 утра до 16 часов продавали саженцы, рассаду, мед, орехи, чаи, мясо и рыбу. По словам очевидцев, люди толпились возле торговых точек, не соблюдали дистанцию, а большинство покупателей было без масок.
При этом администрация города отчиталась на своём сайте о том, что ярмарка прошла без нарушений особого режима – все продавцы были в средствах индивидуальной защиты, а покупатели находились друг от друга на положенном в полтора метра расстоянии. В мэрии заверили, что такая торговля не является нарушением указа губернатора Евгения Куйвашева.
Проведение ярмарки было запланировано еще до начала эпидемии коронавируса. Однако в сложившейся на сегодняшний день ситуации (Красноуфимск находится на восьмой строчке в рейтинге городов региона по количеству заболевших COVID-19), мероприятие решили провести.