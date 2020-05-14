В Красноуфимске во время пандемии толпы людей пришли на ярмарку, устроенную мэрией

Ярмарка проходила 13 мая на площади возле здания горадминистрации. В палатках с 10 утра до 16 часов продавали саженцы, рассаду, мед, орехи, чаи, мясо и рыбу. По словам очевидцев, люди толпились возле торговых точек, не соблюдали дистанцию, а большинство покупателей было без масок.

Фото: КСК66

При этом администрация города отчиталась на своём сайте о том, что ярмарка прошла без нарушений особого режима – все продавцы были в средствах индивидуальной защиты, а покупатели находились друг от друга на положенном в полтора метра расстоянии. В мэрии заверили, что такая торговля не является нарушением указа губернатора Евгения Куйвашева.

Фото: пресс-группа администрации Красноуфимска