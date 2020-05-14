В Нижнем Тагиле 5,5 тысяч семей получили выплаты на детей до трех лет

На данный момент в городе принято 6500 заявлений, по 5500 из них уже выплачены средства.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг. Заявление направляется владельцем материнского капитала, а выплата переводится на расчетный счет в банке.

Кроме того, с 11 мая семьям с детьми до трех лет полагается еще одна выплата с апреля по июнь по пять тысяч рублей независимо от права на материнский капитал.