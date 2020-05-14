В Нижнем Тагиле планируется восстановить тепличное хозяйство

По планам работы должны быть проведены до конца текущего года. Как рассказал директор МБУ «Служба экологической безопасности» Борис Долматов, на восстановление потребуется порядка 1,5 миллионов рублей. Общая площадь теплицы при этом составляет 470 квадратных метров.

Он уточнил, что эти средства требуются для приобретения поликарбоната, дизельных тепловых пушек, земли, а также строительного материала.

Поликарбонат позволит обеспечить в теплице тепло, а также посеять первые цветы уже в декабре.

Исполняющий обязанности начальника управления Андрей Лебедев отметил, что у муниципалитета имеется возможность установки газовых котлов в тепличном хозяйстве.

Также был рассмотрен вариант использования древесины для поддержания температуры в теплице.

Владислав Пинаев отметил, что при выборе окончательного варианта решающую роль будет играть экономическая эффективность вкладываемых средств. Он подчеркнул, что газовое отопление является наиболее выгодным и экономичным.