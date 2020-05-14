В Нижнем Тагиле реконструкцию парка советской скульптуры завершат к концу года

Реконструкция площадки, прилегающей к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, закончится к концу 2020 года. При выполнении строительных работ на объекте в прошлом году был обнаружен подвал, который по версии музейщиков был погребом купца Аксенова. Именно ему в начала XX века принадлежало здание нынешнего музея ИЗО.

На выездном совещании администрации города наметили план работ, которые необходимо провести на объекте – вывезти строительный мусор, отсыпать грунт, провести озеленение территории, облицевать стены плиткой. Вход в «подземелье» решили закрыть решёткой, за которой планируется разместить историческую инсталляцию в виде винных бочек.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сегодня был предложен очень интересный вариант металлической беседки. Все-таки город у нас связан с металлом, поэтому такие стилизованные композиции будут красиво вписываться в общий ансамбль. Работы продолжим. Будем искать источники финансирования. В этом году нам необходимо полностью завершить проект. Должно получиться очень красиво, отметил на совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.