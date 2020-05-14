В Нижнем Тагиле за четыре месяца было отловлено более 500 бродячих собак

Большинство особей было изъято с территории Тагилстроевского (246) и Ленинского (186) районов. Активная работа велась в период режима самоизоляции. С начала мая было изолировано около двух сотен бездомных животных.

В мае дикие стаи стали менее активными. Кормовая база была расширена, животные рассредоточились, а также мигрировали за год. При этом для дачников вопрос останется актуальным. Со стороны жителей города количество жалоб уменьшилось.

Специалисты управления городским хозяйством отмечают, что тагильчане стали чаще интересоваться желтыми бирками у собак в ушах. Они означают, что животное после прививания от бешенства и стерилизации или кастрации отпущено в среду обитания. Кроме того, на бирках есть номера, позволяющие определить, с Нижнего Тагила собака или другого окруба.

В общей сложности с начала 2020 года на волю было выпущено 49 особей, еще для 58 были найдены хозяева.