В Нижнем Тагиле завершен ремонт первой дороги в рамках нацпроекта БКАД

Так, дорога на улице Геологов в микрорайоне Новая Черемшанка уже почти готова. На данный момент проводятся работы еще на семи объектах — на улицах Красных Зорь, Черных, Свердлова, Юности, Алтайской и Горошникова, а также на подъездной дороге к санаторию «Сосновый бор».

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, к работам компания приступила к опережению графика, так как в этом году весна ранняя.

Асфальтовый завод «Тагилдорстрой» по поручению мэра города Владислава Пинаева начал производство в начале апреля. В прошлом году он был модернизирован и теперь выпускает на 200 кг больше асфальтобетона.

Также Игорь Васильев отметил, что под дорогами на улице Геологов и к «Сосновому бору» были найдены старые недействующие водопропускные трубы. Они были заменены, хотя по условиям контракта работы не предусмотрены.