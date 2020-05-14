В Тавде открытие торговых центров во время режима самоизоляции было отменено

Как пишет Znak, в администрации Тавдинского округа объяснили, что в текстах были ошибки, но не уточнили какие именно. Также там пояснили, что новая версия вскоре появится на сайте.

Начальник комитета по экономической и социальной политике Тавды Надежда Иотова добавила, что глава администрации не издавал прямого указа. Это было решение городского штаба, в соответствии с которым в Роспотребнадзор было направлено предложение об открытии 13 объектов. Ответ должен прийти сегодня, 14 мая.

Иотова отметила, что семь из 13 объектов являются отдельно стоящими зданиями, а остальные находятся на первых этажах жилых домов. Эти объекты не подходят под определение «торговый центр».

Сам Виктор Лачимов заявил, что речь идет о решении оперативного штаба, которое пошло в разрез с решениями областной власти. При этом предложение было направлено на согласование.

Он также считает, что в Тавде нет торговых центров, а те площадки, которым ограничили работу, попали в список по ошибке.

Позднее на своей странице «Вконтакте» глава Тавды принес публичные извинения за поспешность, так как сначала нужно было обратиться к губернатору Свердловской области, который и должен принимать решение. Поэтому решение штаба приостановлено.

В региональном оперативном штабе изданию сообщили, что решение выходит за рамки полномочий мэра, так как решение принимает губернатор и пока в силу не вступила новая редакция, рекомендуется воздержаться от поспешных решений.