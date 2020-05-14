Не тот масштаб Угроза заболевания и масочный режим привели к нехватке индивидуальных средств защиты в аптеках. В интернете в большом количестве стали появляться объявления о продаже масок. Для кого-то это способ выжить, а кто-то пытается таким образом помочь жителям города. Хозяйка ателье Елена Зыбина отмечает, что шитье масок — это единственный способ удержаться на плаву, поскольку пошив одежды прекратился, напрямую работать с клиентами сейчас невозможно, а платить налоги, кредиты, аренду — нужно.

Заказы на маски у нас появились в связи с коронавирусом. Мы шили для организаций из Екатеринбурга, у них объемы большие. На сегодняшний день мы работаем с организацией, которая заказала маски для своих сотрудников. Заказчик нам предоставляет материалы, мы только исполнители. По финансам это не окупает наши затраты, но хотя бы пока — вот так, потому что других вариантов нет. В Тагиле заказчики только частные лица, ну там единицы совсем, это даже не бизнес,говорит Елена.

Обращаясь по объявлениям о продаже масок редакция выяснила, что мало кто данную деятельность называет заработком. Если только не производить маски в промышленных масштабах, а для этого нужен хотя бы пошивочный цех. Например, девушка по имени Ирина просто хочет помогать людям.

В начале эпидемии люди столкнулись с проблемой, что масок нигде нет. Я чисто наобум выложила объявление. Обращалось много людей. Жители заказывают от одной до пяти масок для семьи. Поначалу были предприятия, магазины, даже поликлиника,сказала Ирина.

Объявления о продаже масок Фото: youla.ru

Про спрос и предложение Для кого-то отсутствие спроса — основная проблема в попытке заработать. Александр Куцепин до начала эпидемии работал в отеле. По его словам, сначала платили хорошие деньги, а потом их стало настолько мало, что пришлось уволиться. Молодой человек занялся доставкой еды, но вскоре после этого начал искать другую работу.

Я зарегистрировался на «Яндекс Услугах», по Гальянке объявления расклеил. За неделю мне позвонили четыре раза, потом вообще перестали звонить. Может быть, я что-то неправильно сделал, а, может, услуга не очень популярная,рассказал Александр.

Обратиться за помощью с доставкой продуктов сейчас можно к волонтерам, что, вероятно, является одной из причин невостребованности данной услуги на коммерческой основе. Доставщик Евгений подтвердил TagilCity.ru, что большим спросом это не пользуется. Однако и сами начинающие бизнесмены не спешат выделить время для «раскрутки» бизнеса и наработки клиентуры.

Было два звонка за две недели. Я был занят в это время, поэтому помочь не получилось,сказал Евгений.

С низким спросом столкнулся и магазин настольных игр «Хитрый Еж», который был вынужден закрыться, но сохранил доставку игр на дом.

До самоизоляции доставкой люди почти не пользовались, сами забирали. Сейчас стали пользоваться, потому что в магазин не зайти. Хотя, все равно заказов практически нет. Дай Бог, если один заказ в неделю будет. Доход сильно упал. Пока что магазин держится на плаву за счет личных средств моего начальника,рассказал продавец магазина Сергей.

Готовиться нужно было заранее? Самоизоляция попыталась «выгнать» многих работников из офлайна в онлайн. Проще пришлось тому, кто и раньше зарабатывал через интернет. Молодой специалист в области таргетированной рекламы Дмитрий Васильев отмечает, что специфика работы изменилась, но заработок упал не сильно. Помогает собранное портфолио, продвижение на площадках для фрилансеров и «сарафанное радио».

Заказов от владельцев торговых точек очень мало стало, а от онлайн-магазинов — наоборот больше. С индивидуальных предпринимателей, у которых торговые точки, я брал больше, поскольку нужно настраивать таргетинг на магазин. Сложнее работать стало, но больших проблем я не испытываю,сообщил Дмитрий.

Не тот контент или не та аудитория? Казалось бы, блогерство — перспективный вид деятельности, однако не так просто привлечь аудиторию, а режим самоизоляции может принести блогам с невостребованной сейчас тематикой дополнительные трудности. Канал Владимира Иленкова «Неспортивный Турист» заработка пока не приносит. Несмотря на то, что люди сейчас проводят больше времени в интернете, в период самоизоляции просмотры остались на прежнем уровне. По словам Владимира, трудность заключается в том, что тема туризма и путешествий сейчас сильно развита в интернете, люди всё чаще смотрят видео про отдых на море, а не на природе Урала.

Я веду видеоблог с сентября 2019. Канал о моей жизни, которая тесно связана с туризмом на Урале, контент про горы, скалы и велопоходы. Из-за самоизоляции пришлось отказаться от нескольких интересных проектов. Возможность выехать в лес для съёмок ограничилась окрестностями Нижнего Тагила,рассказал Владимир.

Канал "Неспортивный Турист" Фото: www.youtube.com

Онлайн — это вам не офлайн Некоторые специалисты могут работать онлайн, но не хотят исключать живой контакт, поскольку личные встречи открывают больше возможностей. Репетитор Аглая Безуглая признается, что подготовка девятиклассников к ОГЭ ей очень интересна, «придает адреналин и окрыляет». Раньше девушка планировала переехать в другой город и преподавать онлайн, но позже разочаровалась в этой затее. Аглая устроилась работать в школу, потому что больше половины учеников, пользовавшихся услугами репетитора, решили соблюдать режим самоизоляции и экономить деньги. Оказалось, что заинтересовать учеников в сети, да еще и увлечься самому — дело непростое.

Вживую — это как спектакль. Я получаю отдачу. Мы провели во время вируса три онлайн-занятия, потом что-то «заглохло». 5% родителей настояли на онлайн-занятиях, 60% учеников просто перестали заниматься. К тому же все поджидают, что экзамены отменят. Получается, что я мечтала окунуться в онлайн- преподавание, а когда жизнь подкинула такую возможность, мне стало это неинтересно. Для меня важен контакт, которого онлайн не даёт. Я рисую красиво в тетради ученика, помогаю ему оформлять свои мысли. Наши тетради — это такие мини-учебники. А как мне их создать онлайн? Я пока не придумала,поделилась Аглая.

Фото тетради Фото: Аглая Безуглая

Пандемия и ее последствия подвергают людей большому стрессу. Многим необходима психологическая помощь. Несмотря на это, зарабатывать специалистам данной сферы стало сложнее, поскольку характер психологических проблем изменился. Психолог Евгений Мелкозеров рассказал TagilCity.ru, что сейчас людям нужна помощь больше в сфере преодоления тревожности, но для этого есть бесплатные сервисы, куда они могут обращаться.

Я и до самоизоляции консультировал онлайн, и сейчас консультирую. И лично встречаться с клиентами продолжаю. Я сейчас еще буду консультировать на телефоне доверия. Из-за самоизоляции обращений гораздо меньше стало. Люди у нас в Тагиле, все-таки, не настолько продвинуты, чтобы встречаться онлайн. Такому формату они не очень доверяют. Не всегда можно решить психологическую проблему дистанционно, во всяком случае, моими техниками и методами. Живая встреча гораздо лучше и эффективнее, нежели общение по телефону или через скайп,рассказал Евгений.

Никто не смог? Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев отмечает, что плюс в плане заработка сейчас практически ни у кого не наблюдается. В качестве примера увеличения дохода он выделяет транспортные компании, у которых вырос трафик грузов за счет интернет-магазинов.

Для кого-то освоение онлайн-среды оказалось своего рода испытанием. По словам Федореева, в «Мой бизнес» обращаются те, кто хочет уйти в онлайн. Например, магазины одежды просят найти кого-то, кто бы помог им продвигаться через социальные сети или создал интернет магазин.

Депутат городской Думы, член комиссии по развитию предпринимательской деятельности Мария Лисина считает, что каждый должен выбирать свою сферу, а пандемию использовать как возможность перевести бизнес на новый лад с помощью интернета.

Сейчас фитнес-индустрия, одежда, обувь, изделия ручной работы замечательно развиваются онлайн, можно работать по всему миру, способом доставки это все распространять. Я считаю, что людям сейчас нужно провести мозговой штурм и сориентироваться, как они могут в этой ситуации выиграть, а не проиграть,посоветовала Лисина.