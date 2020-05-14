Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в Мозгобойне

Чтобы участвовать, необходимо оставить комментарий к посту и на протяжении семи дней быть активными в паблике. Самые активные получат от tagilcity приглашение на игру. Соревнование состоится между командами со всех российских городов.

Мозгобойня Live предусматривает семь туров по семь вопросов и длится, как правило, полтора-два часа. Каждый тур имеет свою специфику для более динамичной и интересной игры. Есть туры: текстовые, музыкальные, с картинками, блиц. Помимо прочего, учредители рассчитывают сделать два спецтура для постоянных читателей tagilcity. В команде может быть до десяти человек.

Отличием игры является технологичная IT-платформа, посредством которой можно зарегистрироваться и следить за игрой в режиме онлайн. Заполнять ответы можно прямо на экране трансляции, подавать апелляцию в случае неверного засчитывания ответа. В ближайшее время будет добавлен персональный командный чат и чат с игроками из других команд. За новостями команд и соревнований можно следить в паблике tagilcity “ВКонтакте”.