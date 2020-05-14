Жители Свердловской области спросили Евгения Куйвашева куда им девать детей

По мнению жителей это важнее торговых центров и общепита.

Публикация губернатора о том, как регион будет выходить с карантина, собрала почти две тысячи комментариев. Около половины из них оставили возмущенные родители. Они попросили открыть детские сады или организовать в каждом дежурные группы.

Как родителям выходить на работу? Ребенка с собой брать? Бред какой-то, пишет одна из пользовательниц.

Многие мамочки также интересуются, куда им деть детей, если нельзя отвести их в садик. При этом, нашлись те, кто согласен с тем, что садики на данный момент не открываются. Так, одна из пользовательниц заявила, что у детей слабая имунная система, а потому сейчас им нельзя ходить в детский сад.

Кроме того, жители говорят о невозможности получения амбулаторной помощи. Они жалуются на отмену плановых операций, требуют вернуть вакцинацию, а также открыть стоматологии.