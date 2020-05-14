Жители Свердловской области спросили Евгения Куйвашева куда им девать детей
Жители Свердловской области скептически отнеслись к этапам снятия ограничений, о которых вчера, 13 мая, заявил Евгений Куйвашев. На его странице в Instagram в комментариях жители требуют открыть детские сады и возобновить плановую медицинскую помощь.
По мнению жителей это важнее торговых центров и общепита.
Публикация губернатора о том, как регион будет выходить с карантина, собрала почти две тысячи комментариев. Около половины из них оставили возмущенные родители. Они попросили открыть детские сады или организовать в каждом дежурные группы.
Как родителям выходить на работу? Ребенка с собой брать? Бред какой-то, пишет одна из пользовательниц.
Многие мамочки также интересуются, куда им деть детей, если нельзя отвести их в садик. При этом, нашлись те, кто согласен с тем, что садики на данный момент не открываются. Так, одна из пользовательниц заявила, что у детей слабая имунная система, а потому сейчас им нельзя ходить в детский сад.
Кроме того, жители говорят о невозможности получения амбулаторной помощи. Они жалуются на отмену плановых операций, требуют вернуть вакцинацию, а также открыть стоматологии.
Также подписчиков интересует, когда откроются спортзалы и фитнес-центры, бассейны и так далее. Люди считают, что торговые центры открывать нецелесообразно, потому что именно они могут стать новыми источниками распространения коронавируса.