Жителю Николо-Павловского грозит до пяти лет тюрьмы за поджог дома сожительницы

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По версии следствия, в новогоднюю ночь обвиняемый поджег дом в поселке Леневка. Диспетчер спасательной службы получил сообщение в разгар празднования. В результате проведенного расследования на месте происшествия было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

В ходе разбирательств было установлено, что 37-летняя хозяйка до пожара проживала в доме с сожителем. Он в ходе конфликтов нередко угрожал сжечь жилье. В новогоднюю ночь к хозяйке приходили гости, знакомые, а также брат сожителя. В ходе празднования произошел пожар.

В ходе опроса жители ближайших домов рассказали, что мужчина равнодушно смотрел, как горит дом и не предпринимал попыток спасти имущество, а также помочь выбраться людям.

После сбора информации 43-летний мужчина, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности, был вызван в отдел полиции для дачи показаний.

Он пояснил, что был пьян в ту ночь и приревновал сожительницу к своему брату. Мужчина вытащил из чулана канистру с бензином, вышел на улицу, облил входные двери и мотоцикл, а потом начал отходить к дороге, разливая жидкость. Затем он поджег жидкость зажигалкой и строение вспыхнуло. В это время в доме находилась его сожительница и брат.