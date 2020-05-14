Znak: СКР проверил Уральский приборостроительный завод после пожаров с аппаратами ИВЛ
Сегодня, 19:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области на Уральском приборостроительном заводе прошла проверка Следственного комитета после двух пожаров в больницах. Их причиной могли стать аппараты ИВЛ, которые выпускает предприятие, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Инсайдер сообщил, что следователей интересовала документация на аппараты искусственного дыхания. Однако какое именно подразделение СКР проводило проверку не уточняется.
Напомним, пeрвый пожaр произошeл 9 мая в москoвской городскoй клиничeской бoльнице имeни С. И. Спасoкукоцкого, пoгиб один чeловек. Второй - 12 мая в бoльнице Святoго Геoргия в Сaнкт-Пeтербурге, его жeртвами стaли пять челoвек.
В обоих случаях в медучреждениях использовались аппараты ИВЛ «Авента-М», которые выпускает Уральский приборостроительный завод в Екатеринбурге.
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