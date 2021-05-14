Мэр Пинаев и министр ЖКХ Смирнов посадили дерево в экопарке Нижнего Тагила

Мэр Пинаев и министр ЖКХ Смирнов посадили дерево в экопарке Нижнего Тагила
Мэр Пинаев и министр ЖКХ Смирнов посадили дерево в экопарке Нижнего Тагила
Сегодня, 16:30ОбществоФото: TagilCity.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов приняли участие в озеленении экопарка на Муринских прудах.

Надо отметить, что экопарк, который создан в новом микрорайоне рядом с новой школой № 100, интересен тем, что тут реализованы четыре национальных проекта: «Комфортная и городская среда», «Новое жилье», «Экология» и «Образование», рассказал редакции TagilCity.ru Николай Смирнов.

Он отметил, что школьники, которые сейчас сами высаживаю деревья, смогут наблюдать за их ростом. Образовательное учреждение построено по поручению губернатора Свердловской области.

У детей есть возможность не только обучаться в современном здании, у них формируется новое современное мировоззрение, отметил министр.

Также Смирнов ответил на вопрос о том, почему рядом со школой стоят фигуры именно мамонтов.

Это не просто мамонты — это семья мамонтов. Они символизируют любовь, которая передается детям и родителям. Для нашего поколения мультик про мамонтенка очень символичен, пояснил Смирнов.

Фото:TagilCity.ru

Он рассказал, что фигуры сделаны из современного долговечного экологичного материала.

Затем Пинаев и Смирнов посадили клен.

Видео:TagilCity.ru

Также в закладке кленовой аллеи приняли участие замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров и глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.

Фото:TagilCity.ru

Совместно с главой города мы обсудили ряд мероприятий в экопарке, для того, чтобы показать, как можно с небольшими финансовыми затратами сделать его любимым местом тагильчан, добавил министр.

Владислав Пинаев отметил, что Нижний Тагил ассоциируется с крупным промышленным городом с негативной экологией.

С моей точки зрения очень важно участвовать в реализации национальных проектов, областных и федеральных программ. Нужно делать город чище и более благоприятным для проживания, сказал мэр.

Он отметил, что раньше на месте экопарка был пустырь, куда свозили строительный мусор. А сегодня здесь появилась замечательная зона отдыха для тагильчан.

В рамках федеральных программ парки появляются во всех районах города: на Руднике им. III Интернационала, в 9 поселке Дзержинского района, Пионерском сквере, Парке победы, отметил Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось озеленение экопарка на Муринских прудах, планируется посадка 220 деревьев. 12 мая редакция TagilCity.ru приняла участие в мероприятии и посадила лиственницу.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
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