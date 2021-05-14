Мэрия Екатеринбурга не признала квартиру живущего в темноте дедушки непригодной

Мэрия Екатеринбурга не признала квартиру живущего в темноте дедушки непригодной
Мэрия Екатеринбурга не признала квартиру живущего в темноте дедушки непригодной
Сегодня, 16:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Администрация Екатеринбурга не признает непригодной для проживания квартиру пенсионера, в 15 метрах от которой построили высотку. Ранее Роспотребнадзор признал, что в помещении недостаточно света.

Пожилой мужчина рассказал, что межведомственная комиссия при городской администрации признала квартиру пригодной для жилья. Пенсионеру для получения другой квартиры необходимо было противоположное заключение, пишет E1.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения освещенности квартиры. Суд обязал застройщика устранить нарушения, однако пенсионеру было предложено убрать сетки от комаров и переклеить обои.

Напомним, в 2012 году напротив дома, где проживает пожилой мужчина, была построена 18-этажка. Расстояние между зданиями составило 15 метров. 5 февраля 2021 года сообщалось, как председатель СК Бастрыкин заинтересовался делом пенсионера из Екатеринбурга.

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