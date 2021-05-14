Михаил Дегтярев: Цель – миллион квадратных метров жилья в год

Михаил Дегтярев: Цель – миллион квадратных метров жилья в год
Михаил Дегтярев: Цель – миллион квадратных метров жилья в год
Сегодня, 18:36ОбществоФото: фрагмент видео
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил перспективу выполнения задачи президента России. Он намерен вывести регион в лидеры по темпу сдачи жилых зданий.

“Земля есть, энергоносители есть, есть люди - профессионалы в строительстве, есть производства”, - рассказал Дегтярев transsibinfo.com. В конце осени прошлого года администрация региона поставила цель - комплексный подход к домостроению - параллельное возведение крупнопанельных и кирпичных зданий, а также развитие индивидуального жилищного строительства. В настоящее время происходит очистка площадок под комплексную застройку и идет подготовка к запуску новых производств крупнопанельного домостроения.

Михаил Дегтярев осмотрел мощности “АмурСтройМеханизации”. На середину мая загруженность завода составляла около 50%, а более крупные поставки продукции шли для ООО СЗ “Фонд жилищного строительства”, занимающегося застройкой микрорайона “Березки” на улице Совхозной в Хабаровске.

Предприятие начало работу в ноябре 2020 года и функционирует на базе производственных мощностей бывшего завода железобетонных изделий УПП-723 - филиала “Дальспецстроя”. Завод обеспечивает регион изделиями КПД, железобетонными сваями, плитами перекрытий, кольцами, лотками, дорожными плитами. Максимальные мощности завода - 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год, что позволяет построить 110 тыс. метров жилья. Несмотря на пандемию, новый собственник смог поддержать бесперебойную работу предприятия и сохранить 230 рабочих мест, при этом средняя зарплата составляет 58 000 рублей.

Михаил Дегтярев отметил, что необходимо развивать рынок через создание конкуренции, а не поддержку одного игрока, это позволит оживить сферу. По его словам, строительный рынок приносит не только прибыль инвесторам, но и радость населению.

Власти Хабаровского края поддерживают не только местное производство: они пригласили в регион крупного федерального застройщика - компанию ПИК, которая проявила интерес к району “Ореховая Сопка”. Данные меры направлены на снижение стоимости жилья.

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