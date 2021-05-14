Михаил Дегтярев: Цель – миллион квадратных метров жилья в год

“Земля есть, энергоносители есть, есть люди - профессионалы в строительстве, есть производства”, - рассказал Дегтярев transsibinfo.com. В конце осени прошлого года администрация региона поставила цель - комплексный подход к домостроению - параллельное возведение крупнопанельных и кирпичных зданий, а также развитие индивидуального жилищного строительства. В настоящее время происходит очистка площадок под комплексную застройку и идет подготовка к запуску новых производств крупнопанельного домостроения.