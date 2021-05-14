Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге отказался от своих показаний

Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге отказался от своих показаний
Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге отказался от своих показаний
Сегодня, 19:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Михаил Федорович, который обвиняется в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге, отказался давать показания.

Допрос прошел 14 мая в Свердловском областном суде. Свое решение мужчина объяснил волнением. После адвокат начала зачитывать старые протоколы допросов об убийстве девушки и похищении матери Екатерины Меньшиковой. В результате Михаил Федорович раскаялся, однако он все равно не согласился с некоторыми показаниями.

После того, как прозвучал текст явки с повинной, обвиняемый отказался от своих слов. Он сказал, что не принимал решение, чтобы убить Каторгину — это сделал сам Марат Ахметвалиев, сообщает Е1.

Напомним, 17 марта сообщались детали убийства Ксении Каторгиной. Ксения погибла от кровопотери в течение 10 минут после ножевых ранений. Ей было нанесено не менее 14 ударов. В некоторые места нож заходил несколько раз, расширяя разрез. Раны были в область груди и переднюю часть бедра. Также на теле были обнаружены кровоподтеки в области висков, носа и верхней губы.

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