Одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом Нижнего Тагила

Одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом Нижнего Тагила
Одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом Нижнего Тагила
Сегодня, 16:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По итогам всероссийского конкурса одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом № 209 «Радость» Нижнего Тагила.

Победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ» в 2021 году была признана заведующий детского сада № 209 МАДОУ «Радость» Оксана Владимировна Рагозина. Тагильчанка награждена дипломом Всероссийского открытого конкурса, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках конкурсной программы члены жюри оценивали основные качества руководителя, в том числе организаторские и лидерские качества, обладание стратегическим и инновационным мышлением.

Напомним, в начале апреля семиклассник Денис Сорокин из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины» за исследования истории родного края и сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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