Одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом Нижнего Тагила

Победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ» в 2021 году была признана заведующий детского сада № 209 МАДОУ «Радость» Оксана Владимировна Рагозина. Тагильчанка награждена дипломом Всероссийского открытого конкурса, сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках конкурсной программы члены жюри оценивали основные качества руководителя, в том числе организаторские и лидерские качества, обладание стратегическим и инновационным мышлением.
Напомним, в начале апреля семиклассник Денис Сорокин из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины» за исследования истории родного края и сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.