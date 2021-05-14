Почти 4,6 млн выделено на проекты ремонта 4 дорог в рамках БКАД в Нижнем Тагиле

Средства выделены из местного бюджета. Заявки от подрядчиков принимаются до 21 мая. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
Согласно техзадания, необходимо сделать документацию для ремонта:
Всего будет отремонтировано более 11 километров дорожного полотна. Работы должны быть проведены без перерыва движения автотранспорта.
Необходимо предусмотреть использование новых технологий и материалов, устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей по ГОСТу. На пучинистых участках нужно спроектировать полную замену существующей дорожной одежды.
Также надо предусмотреть работы по отводу ливневых стоков, ремонту тротуаров и остановок общественного транспорта, замены люков колодцев, кронированию деревьев и других работ.
Гарантия составляет пять лет, срок окончания проектирования — 15 августа 2021 года. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД уже начат ремонт на 13 из 14 запланированных дорогах. На многих объектах работы осуществляются с опережением графиков. Дорогу на улице Кушвинская планируется сдать в мае.