Почти 4,6 млн выделено на проекты ремонта 4 дорог в рамках БКАД в Нижнем Тагиле

Почти 4,6 млн выделено на проекты ремонта 4 дорог в рамках БКАД в Нижнем Тагиле
Почти 4,6 млн выделено на проекты ремонта 4 дорог в рамках БКАД в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:10ОбществоФото: pixabay.com
Почти 4,6 миллиона рублей выделено на создание проектов по ремонту дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Средства выделены из местного бюджета. Заявки от подрядчиков принимаются до 21 мая. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Согласно техзадания, необходимо сделать документацию для ремонта:

  • проспект Мира на участке от улицы Победы до улицы Циолковского;
  • проспект Мира на участке от улицы Циолковского до проспекта Ленина;
  • проспект Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Заводская;
  • улица Фрунзе;
  • Черноисточинское шоссе;
  • улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Жуковского.

Всего будет отремонтировано более 11 километров дорожного полотна. Работы должны быть проведены без перерыва движения автотранспорта.

Необходимо предусмотреть использование новых технологий и материалов, устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей по ГОСТу. На пучинистых участках нужно спроектировать полную замену существующей дорожной одежды.

Также надо предусмотреть работы по отводу ливневых стоков, ремонту тротуаров и остановок общественного транспорта, замены люков колодцев, кронированию деревьев и других работ.

Гарантия составляет пять лет, срок окончания проектирования — 15 августа 2021 года. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД уже начат ремонт на 13 из 14 запланированных дорогах. На многих объектах работы осуществляются с опережением графиков. Дорогу на улице Кушвинская планируется сдать в мае.

Сюжеты:
ЭксклюзивНациональные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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