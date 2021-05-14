Подростки помочились на дверь общества инвалидов и избили прохожего в Нижнем Тагиле

13 мая подросток помочился на входную дверь и крыльцо здания общества инвалидов по Ленинградскому проспекту, 38. Председатель общества инвалидов, придя на работу к 10 часам обнаружил, что дверь и крыльцо испачканы.
Мужчина ознакомился с записями с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали группу подростков. На видео один из молодых людей помочился на входную дверь общества инвалидов, а второй справил нужду в кусты. Далее на кадрах видно, как несколько подростков бьют проходящего мимо мужчину. Парни нанесли ему удары не только руками, но и ногами. Всего на кадры с видеокамер попали семь подростков, некоторые из них в беспорядках не участвовали, но и не вмешались.
Председатель общества инвалидов Игорь Постоногов рассказал редакции TagilCity.ru, что ранее молодых людей на крыльце организации он не встречал.
Я их никогда не видел, одеты они опрятно. На записях с камер видеонаблюдения не видно лиц молодых людей. Думаю, они жители Вагонки. Видимо родители уходят на работу и дети отправляются гулять, а чем они занимаются — никто не знает,рассказал реакции TagilCity.ru Игорь Постоногов.
Также мужчина заявил, что вызвал полицию и планирует добиваться установления личностей молодых людей и привлечения их к ответственности.
Я вызвал полицию и написал заявление, хочу, чтобы их заставили публично помыть крыльцо, которое они обгадили,заявил мужчина.
Установлением личностей подростков сейчас занимаются в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сотрудники по камерам видеонаблюдения увидели, что подростки ударили неизвестного мужчину, вели себя по-хамски, помочились на входную дверь общества инвалидов, заявление принято. Сотрудниками полиции был опрошен сотрудник данного учреждения, также нами будут осмотрены камеры видеонаблюдения, по данному факту проводится проверка,заявила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.