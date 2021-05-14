Полиция помогла в захвате завода «РАСКО» под Владимиром экс-арендатору

Как сообщает региональное издание «Владимирская газета», в течение всего этого времени рядом с заводом располагался автобус с 20-25 спецназовцами внутри (опознавательные знаки на их камуфляжной форме отсутствовали). Номера на автобусе — полицейские. Позднее на завод приехал глава «Экспо Гласс» Александр Смирнов, а через 30 минут на территорию зашли бойцы спецназа во главе с замначальника полиции УМВД по Владимирской области Малышевым, давшим указание всем работникам «РАСКО» выйти с предприятия. Работников «РАСКО» с завода вывели вооруженные спецназовцы в масках и камуфляже.