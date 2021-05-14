Полиция помогла в захвате завода «РАСКО» под Владимиром экс-арендатору

Полиция помогла в захвате завода «РАСКО» под Владимиром экс-арендатору
Полиция помогла в захвате завода «РАСКО» под Владимиром экс-арендатору
Сегодня, 22:00ОбществоФото: http://rasko.glass/
В конфликте между собственником Анопинского стекольного завода во Владимирской области «РАСКО» и компанией-арендатором «Экспо Гласс» оказались замешаны высокопоставленные лица — силовики региона.

По информации »Новых Известий», видеозаписи, на которых собственника предприятия выдворяют с территории завода с участием представителей силовых структур, служащие доказательством, уже переданы в Следственный Комитет, генпрокуратуру, ФСБ и министру внутренних дел.

Генеральный директор ООО «РАСКО» Андрей Евстигнеев, сотрудники отдела контроля доступа и разнорабочие в начале мая приехали на площадку стекольного завода, которым владеет компания. Цель визита заключалась в проверке сохранности дорогостоящего и переданного на ответственное хранение имущества «РАСКО».

Но после прибытия собственника на завод следом за ним приехала следственно-оперативная группа отдела полиции города Гусь-Хрустальный, а затем и заместитель начальника полиции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Игорь Малышев, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Михаил Чистяков, начальник межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник полиции Евгений Гладеев.

Сотрудникам полиции представили всю необходимую документацию о праве собственности на производственные объекты.

Как сообщает региональное издание «Владимирская газета», в течение всего этого времени рядом с заводом располагался автобус с 20-25 спецназовцами внутри (опознавательные знаки на их камуфляжной форме отсутствовали). Номера на автобусе — полицейские. Позднее на завод приехал глава «Экспо Гласс» Александр Смирнов, а через 30 минут на территорию зашли бойцы спецназа во главе с замначальника полиции УМВД по Владимирской области Малышевым, давшим указание всем работникам «РАСКО» выйти с предприятия. Работников «РАСКО» с завода вывели вооруженные спецназовцы в масках и камуфляже.

«Таким образом, полицейские выдворили собственника с территории!», — заявил гендиректор ООО «РАСКО» Андрей Евстигнеев. Он также сделал акцент в своих заявлениях на том, что полиция «явно действовала в интересах экс-арендатора предприятия».

Евстигнеев назвал действия силовиков прямым вмешательством в экономическую деятельность собственника предприятия ООО «РАСКО».

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