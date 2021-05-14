Предложение заработать получат не попавшие в отряды мэра подростки Нижнего Тагила

По трудовым отрядам мэра Марина Лепман сообщила TagilCity.ru, что с 1-2 апреля был сформирован список тех, кто дозвонился. В результате из этого списка отсортировали в порядке хронологии детей, которые дозвонились первыми, а также детей, которые имеют льготные категории.