Предложение заработать получат не попавшие в отряды мэра подростки Нижнего Тагила

Работа в летние каникулы остается доступна тем, кто хочет заработать собственные деньги. В отделе социально-правовой поддержки и профилактики рассказали TagilCity.ru о вакансиях для молодежи.
Так, официальное трудоустройство предлагает компания «МТС» в Нижнем Тагиле. Рассматривают кандидатов с 16 лет на должность телемаркетолога - это консультирование клиентов компании по услугам интернета, телевидения и сотовой связи, сообщила TagilCity.ru инспектор по труду Марина Лепман.
Консультирование по телефонной связи, то есть работа в офисе города на Строителей, 8. Либо хождение по квартирам – это для молодых людей предоставляется возможность подработки, сказала Марина Лепман.
Официанты и хостес нужны для сети ресторанов «Своя компания», расположенных на Мира, 11 и Вагоностроителей, 15/13. Работодатель рассматривает кандидатов с 16 и 17 лет.
Компания «Chicken House» объявляла вакансию промоутера в костюме курочки. Работу предлагали для трех человек - на Вагонку, в город у вокзала и на Ленина. Также работодателю требовались официанты и кассиры возрастом с 17 лет.
Торговый центр Квадрат и магазин «Галамарт» набирает промоутеров раздачи листовок. Кандидатами могут стать подростки с 16 лет. А в ЖЭУ №1 на летний период на общественные работы требуются студенты.
По трудовым отрядам мэра Марина Лепман сообщила TagilCity.ru, что с 1-2 апреля был сформирован список тех, кто дозвонился. В результате из этого списка отсортировали в порядке хронологии детей, которые дозвонились первыми, а также детей, которые имеют льготные категории.
Были отобраны в отряды мэра, которые дислоцируются на определенных объектах. Сейчас происходит сбор документов для трудоустройства. Документальное трудоустройство будет проходить буквально на следующей неделе, когда дети будут подходить заполнять договор, приносить заявления и остальные документы, сообщила Марина Лепман.
Молодежь Нижнего Тагила может обращаться за помощью в поиске работы к инструктору по труду Марине Лепман в отдел социально-правовой поддержки и профилактики МБУ Городской дворец молодежи, находящийся по адресу Октябрьской Революции, 44.