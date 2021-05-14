Расписание ЕГЭ-2021 по всем предметам

Как и в прошлом году, из-за пандемии в график проведения выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников были внесены изменения. Лишь недавно правительство утвердило расписание ЕГЭ для выпускников и разъяснило, что ждет учащихся на экзаменах.

Даты проведения ГВЭ-2021 для 11-х классов В нынешнем учебном году изменения в сдаче экзаменов для выпускников коснулись тех учащихся, которые не планируют продолжать обучение в вузе. Таким ученикам разрешили не сдавать ЕГЭ, но сделали обязательными для сдачи два государственных экзамена – по математике и русскому языку. Это является обязательным условием для получения аттестата о среднем образовании. То есть если вы не собираетесь поступать в университет и институт, то смело можете отказаться от сдачи ЕГЭ. Дата проведения Предмет 25 мая Русский язык 28 мая Математика ГВЭ – несколько облегченная версия итоговой аттестации. Ранее она была утверждена для выпускников девятых и одиннадцатых классов, которые имеют те или иные проблемы со здоровьем, подтверждаемые медсправкой ПМПК. Итоги экзаменов будут опубликованы на сайте ЕГЭ и ГВЭ в начале июня по графику: не позднее 1 июня по русскому и не позднее 4 июня по математике. Резервные даты ГВЭ для 11-х классов Если вы по каким-либо причинам пропустили основные этапы проведения ГВЭ, то вы сможете сдать их в резервные дни. Но причины для этого должны быть уважительными – например, болезнь, резкое ухудшение самочувствия на экзаменах, смерть родственников, ЧП. Дата проведения Предмет 8 июня Русский язык 10 июня Математика Свои результаты вы сможете узнать до 15 июня по русскому и до 17 июня по математике. Обратите внимание, что в текущем году досрочные периоды по ГВЭ и ЕГЭ впервые были отменены. Это связано с нестабильной эпидобстановкой в стране. Дополнительные дни ГВЭ для 11-х классов Если вы не смогли по уважительной причине прийти на ГВЭ ни в первый, ни во второй раз, то у вас есть возможность сдать выпускные экзамены в дополнительные даты. Дата проведения Предмет 13 июля Русский язык 17 июля Математика После успешной сдачи ГВЭ у вас всё равно есть шанс поступить в вуз. Каждый, кто имеет на руках аттестат о получении среднего образования, может подавать документы в высшее учебное заведение. Однако чтобы набрать необходимое количество баллов для поступления, вам придется сдавать предметы в самом вузе. Подробности можно узнать в приемной комиссии университета либо института. Период для пересдачи ГВЭ в 11-х классах Оценки, полученные на ГВЭ, никак не повлияют на ваши итоговые оценки по предмету в аттестате. Однако получить сам документ о среднем образовании без сдачи экзаменов не получится. Поэтому их нужно постараться сдать минимум на тройку. Если вы не набрали достаточное количество баллов в установленные даты, то у вас есть шанс пересдать дисциплины осенью. Основные дни Резервные дни Предмет 3 сентября 13 сентября Русский язык 6 сентября 17 сентября Математика ГВЭ обычно проводится в те же сроки, что и ОГЭ и ЕГЭ. Но в нынешнем году он начнется несколько раньше обычного экзаменационного периода. Поэтому у учащихся, выбравших такой формат выпускной аттестации, остается меньше времени на подготовку. Основные даты ЕГЭ в 2021 году В текущем году одиннадцатиклассникам вновь повезло. Им разрешено сдавать всего один обязательный предмет – русский язык. Базовую математику, которая была второй обязательной дисциплиной для получения выпускного аттестата, отменили. То есть чтобы получить документ о среднем образовании, вам необходимо набрать минимальное количество баллов всего по одному предмету. Остальные дисциплины вы можете сдавать по своему усмотрению – то есть если они необходимы для поступления в вуз. График проведения ЕГЭ-2021 уже утвержден по всем предметам. Начинается экзаменационная пора для школьников 31 мая. Дни проведения Предметы 31.05 Литература 31.05 География 31.05 Химия 03.06 и 04.06 Русский язык 07.06 Математика (профильная) 11.06 История 11.06 Физика 15.06 Обществознание 18.06 Иностранный (не «Говорение») 18.06 Биология 21.06 и 22.06 Иностранный («Говорение») 24.06 и 25.06 Информатика Количество выбираемых дополнительных дисциплин для ЕГЭ не ограничивается. Что касается послаблений в заданиях, на которые надеялись выпускники, то их не будет. Несмотря на дистанционное обучение из-за пандемии, Рособрнадзор отказался облегчать варианты итоговой аттестации. Незначительные изменения коснулись лишь нескольких предметов, среди которых история, русский язык, информатика. Резервный период ЕГЭ-2021 Если вы подали заявку на несколько дисциплин, а дата их проведения совпала, то вы сможете сдать их в резервный период. По утвержденному по всем предметам графику ЕГЭ-2021, он приходится на конец июня. Дни проведения Предметы 28.06 Литература 28.06 География 29.06 Химия 28.06 Русский язык 29.06 Математика (профильная) 28.06 История 29.06 Физика 29.06 Обществознание 28.06 Иностранный (не «Говорение») 29.06 Биология 28.06 Иностранный («Говорение») 29.06 Информатика Когда вы будете планировать дни для сдачи ЕГЭ, не забывайте, что существует еще один резервный день – общий для всех дисциплин. В этом году он приходится на 2 июня. Дополнительные дни для ГИА-11 Если вы по уважительной причине не смогли пройти аттестацию в основные сроки либо недобрали баллы по основному предмету (русскому), то у вас есть еще четыре дня, чтобы исправить ситуацию. Даты дополнительного периода: 12 июля. Можно сдать географию, историю, биологию, литературу и все письменные иностранные языки.

13 июля. Проводится пересдача по русскому языку.

14 июля. Сдаются информатика, обществознание, физика, химия, а также устные иностранные языки.

17 июля. Это общий резервный день для всех дисциплин. В эту же дату сдается профильная математика. Если вы снова потерпели неудачу, то последняя возможность получить аттестат будет предоставлена осенью. Но в так называемую «осеннюю волну» пересдать можно будет только русский – 6 сентября. Длительность выпускных госэкзаменов Продолжительность ЕГЭ разная. Все зависит от сдаваемого предмета, сложности и количества заданий. Так, на физику, профильную математику, информатику и биологию отводится почти 4 часа (235 минут). Столько же времени требуется для написания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию. Чуть меньше времени – 210 минут – понадобится, чтобы сдать химию и историю. Ровно 3 часа по регламенту отводится географии и письменной части иностранных языков. Устная часть по английскому, немецкому, испанскому, французскому займет всего 15 минут, а по китайскому – 12 минут. Стоит отметить, что все антиковидные меры, принятые в прошлом году, сохранятся: антисептики, соцдистанция, термометрия в классах, а также маски и перчатки для экзаменаторов. А вот меры безопасности против шпаргалок значительно усилились. В этом году на ЕГЭ за учащимися будет следить свыше 100 тысяч видеокамер. Обещают, что за нетипичным поведением учеников будут наблюдать не только люди, но и искусственный интеллект- нейросеть. В первый раз один из экзаменов нужно будет сдавать на компьютере – информатику. Планируется, что в дальнейшем многие из ЕГЭ и ОГЭ будут перенесены в цифровой формат. В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось свыше 700 тысяч выпускников, которые планируют пойти в вузы. Им достаточно сдать всего одну дисциплину (русский) на удовлетворительно, чтобы продолжить обучение в высших учебных заведениях. Бояться сдавать ЕГЭ не стоит. Как показывает практика прошлых лет, обычно все учащиеся добирают баллы до минимального результата. Другой вопрос, что этих баллов может не хватить для поступления в вузы. Поэтому все же стоит потратить на подготовку к главным выпускным экзаменам достаточно времени и сил, чтобы результат не разочаровал.

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