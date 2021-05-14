Убийце труженицы тыла из Талицы грозит до 15 лет тюрьмы

В убийстве пожилой женщины обвиняется ранее судимый мужчина, 1986 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ.
Следователи выяснили, что преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ходе ссоры в доме 88-летней женщины, расположенном в селе Смолинское Талицкого района.
Мужчина по имени Сергей, который поднял руку на заслуженного медработника, всю жизнь проработавшую на страже здоровья детей в школе-интернате, сыщикам уголовного розыска вскоре после задержания сообщил, что на него якобы нашло помутнение. После совершённого убийства душегуб вызвал такси и, как барин, со всеми удобствами, отправился в Курганскую область, где он ранее проживал. По пути «джентльмен» остановился в Талице, купил себе бутылку водки и две шаурмы. Вычислили и задержали гражданина оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД, рассказал подробности глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Полковник полиции отметил, что преступника можно смело отнести к категории рецидивистов. Ведь на его счету уже есть судимости за кражу, угон машины и убийство. Он освободился из мест лишения свободы в начале августа 2018 года.
Расследование уголовного дела продолжается. В скором времени обвиняемому будет избрана мера пресечения.
Напомним, убийца труженицы тыла, который избил и задушил ее накануне Дня победы в одном из сел под Талицей, задержан в Свердловской области.