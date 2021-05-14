Убийце труженицы тыла из Талицы грозит до 15 лет тюрьмы

Убийце труженицы тыла из Талицы, который 8 мая избил и задушил ее медицинским шнуром, грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчина совершил преступление в нетрезвом виде.

В убийстве пожилой женщины обвиняется ранее судимый мужчина, 1986 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ. Следователи выяснили, что преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ходе ссоры в доме 88-летней женщины, расположенном в селе Смолинское Талицкого района. Мужчина по имени Сергей, который поднял руку на заслуженного медработника, всю жизнь проработавшую на страже здоровья детей в школе-интернате, сыщикам уголовного розыска вскоре после задержания сообщил, что на него якобы нашло помутнение. После совершённого убийства душегуб вызвал такси и, как барин, со всеми удобствами, отправился в Курганскую область, где он ранее проживал. По пути «джентльмен» остановился в Талице, купил себе бутылку водки и две шаурмы. Вычислили и задержали гражданина оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД, рассказал подробности глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Полковник полиции отметил, что преступника можно смело отнести к категории рецидивистов. Ведь на его счету уже есть судимости за кражу, угон машины и убийство. Он освободился из мест лишения свободы в начале августа 2018 года. Расследование уголовного дела продолжается. В скором времени обвиняемому будет избрана мера пресечения. Напомним, убийца труженицы тыла, который избил и задушил ее накануне Дня победы в одном из сел под Талицей, задержан в Свердловской области. Задушил медицинским жгутом: убийца труженицы тыла задержан в Свердловской области

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