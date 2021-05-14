Убийце труженицы тыла из Талицы грозит до 15 лет тюрьмы

Убийце труженицы тыла из Талицы грозит до 15 лет тюрьмы
Убийце труженицы тыла из Талицы грозит до 15 лет тюрьмы
Сегодня, 15:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Убийце труженицы тыла из Талицы, который 8 мая избил и задушил ее медицинским шнуром, грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчина совершил преступление в нетрезвом виде.

В убийстве пожилой женщины обвиняется ранее судимый мужчина, 1986 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ.

Следователи выяснили, что преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ходе ссоры в доме 88-летней женщины, расположенном в селе Смолинское Талицкого района.

Мужчина по имени Сергей, который поднял руку на заслуженного медработника, всю жизнь проработавшую на страже здоровья детей в школе-интернате, сыщикам уголовного розыска вскоре после задержания сообщил, что на него якобы нашло помутнение. После совершённого убийства душегуб вызвал такси и, как барин, со всеми удобствами, отправился в Курганскую область, где он ранее проживал. По пути «джентльмен» остановился в Талице, купил себе бутылку водки и две шаурмы. Вычислили и задержали гражданина оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД, рассказал подробности глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Полковник полиции отметил, что преступника можно смело отнести к категории рецидивистов. Ведь на его счету уже есть судимости за кражу, угон машины и убийство. Он освободился из мест лишения свободы в начале августа 2018 года.

Расследование уголовного дела продолжается. В скором времени обвиняемому будет избрана мера пресечения.

Напомним, убийца труженицы тыла, который избил и задушил ее накануне Дня победы в одном из сел под Талицей, задержан в Свердловской области.

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