Выстрел в водителя и писающий мальчик. Итоги дня в Свердловской области

Выстрел в водителя и писающий мальчик. Итоги дня в Свердловской области
Выстрел в водителя и писающий мальчик. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 18:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 мая.

Возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге прохожий выстрелил в лицо водителю иномарки, ехавшему по тротуару. Пострадавший заявил, что имеет право по ПДД подъехать к своему офису, но путь ему преградил пешеход. К месту происшествия была вызвана бригада «скорой» помощи. Оба участника конфликта заявляют что пострадали. Пешеход заявил, что у него травма ноги, а водитель, что слезятся глаза. В происшествии разбирается полиция.

В Нижнем Тагиле ожидается жара до 30 градусов. В выходные синоптики прогнозируют 27 градусов тепла в субботу, а в воскресенье — до 30 градусов. Осадки возможны 15 мая в виде незначительного дождя. Кроме того, тагильчан предупредили о сильном ветре. В выходные порывы будут достигать 15 метров в секунду, а в понедельник — до 19 метров в секунду.

Вокруг поселка Рефтинский и расположенной в нем птицефабрики бушуют лесные пожары. Огонь продвигается в направлении предприятия, которая располагается близко к лесному массиву. Основные переносчики огня — сухостой и деревья. Из-за трудной проходимости болотистой местности сотрудники МЧС не могут пробраться к источникам огня. По словам сотрудницы птицефабрики, пожары полыхают уже третий день. Спасатели сообщают, что пожар локализован и опасности нет.

На здание общества инвалидов в Нижнем Тагиле помочился подросток. Он и компания молодых людей расположились на крыльце, когда заведение было закрыто. В какой-то момент группа напала на прохожего и избила его. Это выяснил председатель общества, когда просмотрел камеры видеонаблюдения. По факту происшествия он написал заявление в полицию. Правоохранители изъяли видеозапись, опросили председателя и проводят проверку по инциденту.

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