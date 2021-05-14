Выстрел в водителя и писающий мальчик. Итоги дня в Свердловской области

Вокруг поселка Рефтинский и расположенной в нем птицефабрики бушуют лесные пожары. Огонь продвигается в направлении предприятия, которая располагается близко к лесному массиву. Основные переносчики огня — сухостой и деревья. Из-за трудной проходимости болотистой местности сотрудники МЧС не могут пробраться к источникам огня. По словам сотрудницы птицефабрики, пожары полыхают уже третий день. Спасатели сообщают, что пожар локализован и опасности нет.