Буцаев: В субботнике на территории усадьбы “Демьяново” приняли участие 300 волонтеров

При поддержке Российского экологического оператора эковолонтеры собрались на всероссийской акции в рамках субботника “Зеленый десант”. Флагманским мероприятием стал субботник, проведенный 14 мая в подмосковном Клину в усадьбе “Демьяново”.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, Московская область является одним из лидеров волонтерского движения в России, и субботник на территории усадьбы “Демьяново” является подтверждением этого, сообщает 360tv.ru. “Радует, что количество регионов, готовых присоединиться к “Зеленому десанту”, растет ежедневно. “Зеленый десант“ представляет собой возможность популяризовать экологические привычки, включая раздельный сбор мусора. Кроме того, РЭО не забывает про важную составляющую в формировании новой культуры потребления и заботы об окружающей среде, о волонтерском движении. Ведь на плечах активистов держится большой пласт мотивации, которым они заряжают и обычных граждан, и привлекают внимание местных властей”, - добавил Денис Буцаев. Усадьба “Демьяново” представляет собой памятник истории и культуры, ранее принадлежащий семье Танеевых (в XVIII-XIX вв.). Усадьба входит в состав Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. Во время субботника были приведены в порядок как внутренняя часть усадьбы, так и прилегающая территория. Кроме того, активисты занимались озеленением и благоустройством территории. Параллельно на субботнике устраивались просветительские мероприятия: эстафета #экоГТО и посещение выставки “Демьяновские этюды XXI века”. Участники субботника питались на полевой кухне. Наиболее активные волонтеры были награждены памятными сувенирами. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, экология и климат не имеют границ, а также политических взглядов, они влияют на качество жизни каждого человека, всего живого на планете. “Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше”, - добавила она. Субботники “Зеленого десанта” проводятся силами волонтеров движении “Делай!” под эгидой Российского экологического оператора с конца апреля и по 25 мая. Более подробную информацию о проведении субботников в рамках акции “Зеленого десанта” можно узнать в специальном разделе на сайте РЭО.

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