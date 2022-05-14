Глава РЭО Буцаев: Акция «Зеленый десант» собрала более 1000 добровольцев

Более тысячи добровольцев участвовали во всероссийских субботниках «Зеленый десант», организованных при поддержке Российского экологического оператора (РЭО). Наиболее масштабная уборка мусора прошла в подмосковной усадьбе Демьяново 14 мая, где собрались 300 волонтеров.

Акцию поддержала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, пишет kp.ru. «Внимание государства к общественным инициативам в сфере экологической культуры — важная составляющая сбережения природы», — отметила Абрамченко. По ее словам, количество волонтеров, участвующих в экологических акциях, становится все больше. Даже в пандемийный 2020 год в экоакциях участвовали около четырех миллионов человек. РЭО является куратором реформы отрасли обращения с отходами, и в функции компании входит экологическое просвещение. РЭО активно работает с волонтерским движением по всей стране. «Зеленый десант» стал продолжением масштабной программы популяризации экомышления. В апреле прошли первые 10 субботников проекта «Зеленый десант» РЭО, на двух из которых — в Вологодской и Белгородской областях — собрали более 20 тонн мусора. Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что без экологического сознания нельзя достигнуть задач реформы: 100-процентной сортировки отходов и 50-процентного снижения доли захоронения на полигонах в РФ к 2030 году. Поэтому он считает важным поощрять инициативы экоактивистов. «Всего субботники „Зеленый десант“ собрали более 2000 экодобровольцев, включая обычных жителей российских городов, школьников, студентов, активных граждан», — сообщил Буцаев. Весной намечены более 40 мероприятий по уборке мусора в регионах центра России, на Кавказе, в Сибири и на Урале. Волонтеры-экологи «Делай!» при поддержке РЭО также посетили ДНР и провели субботник с местными активистами. На сайте РЭО был подготовлен специальный раздел, где любой желающий может зарегистрироваться на субботник в своем городе.

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