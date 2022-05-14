Найдены разбившие окна киосков на привокзальной площади Нижнего Тагила хулиганы

Рано утром 13 мая пятеро молодых людей в состоянии алкогольного опьянения приехали за шаурмой. Они стали кидать в витрины киосков стеклянные бутылки, а один нашел арматуру, лежащую рядом, и бросил ее. Заявление потерпевшие написали в отделение полиции № 18.
Лица установлены, они обязуются возместить причиненный ущерб. Также за такое деяние предусмотрена административная ответственность по статье 7.17 КоАП «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге пьяные молодые люди залезли на балкон второго этажа и попытались разбить окна. В это время в квартире находилась женщина и ее ребенок. Испугавшись, она вызвала полицию, однако хулиганы успели скрыться до приезда правоохранительных органов.