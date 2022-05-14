Найдены разбившие окна киосков на привокзальной площади Нижнего Тагила хулиганы

Найдены разбившие окна киосков на привокзальной площади Нижнего Тагила хулиганы
Найдены разбившие окна киосков на привокзальной площади Нижнего Тагила хулиганы
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1MI
Хулиганов, разбивших витрины на нескольких киосках на привокзальной площади в Нижнем Тагиле, нашли полицейские.

Рано утром 13 мая пятеро молодых людей в состоянии алкогольного опьянения приехали за шаурмой. Они стали кидать в витрины киосков стеклянные бутылки, а один нашел арматуру, лежащую рядом, и бросил ее. Заявление потерпевшие написали в отделение полиции № 18.

Лица установлены, они обязуются возместить причиненный ущерб. Также за такое деяние предусмотрена административная ответственность по статье 7.17 КоАП «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге пьяные молодые люди залезли на балкон второго этажа и попытались разбить окна. В это время в квартире находилась женщина и ее ребенок. Испугавшись, она вызвала полицию, однако хулиганы успели скрыться до приезда правоохранительных органов.

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