Найдены разбившие окна киосков на привокзальной площади Нижнего Тагила хулиганы

Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге пьяные молодые люди залезли на балкон второго этажа и попытались разбить окна. В это время в квартире находилась женщина и ее ребенок. Испугавшись, она вызвала полицию, однако хулиганы успели скрыться до приезда правоохранительных органов.