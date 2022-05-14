Останки тагильского разведчика найдены в толще глины в Калужской области

Останки тагильского разведчика найдены в толще глины в Калужской области
Останки тагильского разведчика найдены в толще глины в Калужской области
Сегодня, 10:43ОбществоФото: 1MI
Останки жителя Нижнего Тагила Василия Моргунова, погибшего во время ВОВ в Калужской области, удалось опознать по записке.

Останки были найдены поисковым отрядом «Ополченец» на высоте Гнездиловской высоте. Во время войны там располагался опорный немецкий пункт.

Идентифицировать тагильчанина удалось по записке, вложенной в футляр из бакелита. Футляр, в котором солдаты хранили бумагу со своими данными пролежал в земле 79 лет, но надпись сохранилась.

Известно, что Василий Васильевич Моргунов родился в Нижнем Тагиле в 1913 году и у него была жена Александра Назаровна. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. По словам командира поискового отряда Евгения Федина, скорее всего разведчик погиб от осколков в звании старшины, пишет «КП-Екатеринбург».

Родственники Василия Моргунова могут связаться с поисковым отрядом, перейдя по ссылке.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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