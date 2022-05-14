Останки тагильского разведчика найдены в толще глины в Калужской области

Известно, что Василий Васильевич Моргунов родился в Нижнем Тагиле в 1913 году и у него была жена Александра Назаровна. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. По словам командира поискового отряда Евгения Федина, скорее всего разведчик погиб от осколков в звании старшины, пишет «КП-Екатеринбург».