Тагильская мэрия ищет начальника отдела благоустройства, озеленения и строительства

Тагильская мэрия ищет начальника отдела благоустройства, озеленения и строительства
Тагильская мэрия ищет начальника отдела благоустройства, озеленения и строительства
Сегодня, 08:30ОбществоФото: 1МI
В администрацию Нижнего Тагила требуется новый начальник отдела благоустройства, озеленения и строительства управления горхозяйством муниципалитета. Соискатели должны соответствовать ряду требований — от уровня образования до опыта работы.

Новый конкурс на замещение вакантной должности в администрации Нижнего Тагила был объявлен накануне. Соответствующее постановление за подписью главы города Владислава Пинаева появилось на сайте муниципалитета.

В срок до 23 мая соискатели на должность начальника отдела должны принести соответствующие документы. При этом претенденты должны:

  • иметь при себе паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документ об образовании, трудовую книжку, военный билет (при наличии) и копии этих документов;
  • заполнить собственноручно анкету соискателя на должность и заявление о просьбе рассмотреть в качестве кандидата;
  • пройти медицинскую комиссию по специальной форме и быть годными для государственной службе;
  • сведения о доходах за предыдущий год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполненные по форме, утвержденной правительством РФ;
  • предоставить перечень своих страниц в социальных сетях, а также аккаунтов и прочих ссылок, где претенденты размещали какую-либо информацию о себе;
  • принести справку об отсутствии судимости.

Информацию о порядке замещения вакантных должностей можно получить также в отделе муниципальной службы и кадров мэрии Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а, либо по телефонам: 47-11-77, 47-10-28.

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