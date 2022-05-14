Тагильская мэрия ищет начальника отдела благоустройства, озеленения и строительства

Новый конкурс на замещение вакантной должности в администрации Нижнего Тагила был объявлен накануне. Соответствующее постановление за подписью главы города Владислава Пинаева появилось на сайте муниципалитета.
В срок до 23 мая соискатели на должность начальника отдела должны принести соответствующие документы. При этом претенденты должны:
Информацию о порядке замещения вакантных должностей можно получить также в отделе муниципальной службы и кадров мэрии Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а, либо по телефонам: 47-11-77, 47-10-28.