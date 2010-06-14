Глава г. Нижний Тагил открыла легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Новости «Евраза»

В церемонии торжественного открытия соревнований приняли участие Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева, первый заместитель Главы Юрий Кузнецов, управляющий директор ВГОКа Андрей Кузнецов, сотрудники уральских предприятий «Евраза», ветераны спорта, журналисты региональных СМИ.

Глава города Валентина Исаева подчеркнула важность проведения массовых спортивных мероприятий на предприятиях. По мнению Валентины Исаевой, занятия спортом дают металлургам и горнякам жизненные силы желание трудиться лучше.

Как рассказал управляющий директор ОАО «ВГОК» Андрей Кузнецов, эстафета является частью комплексной Спартакиады предприятия, в которой принимают участие около 3 тысяч горняков.

На старт эстафеты, состоящей из 9 этапов, вышли 55 команд. В состязании приняли участие работники всех цехов и подразделений ВГОКа, учащиеся подшефных школ, базовых профессиональных училищ предприятия в Нижнем Тагиле и Кушве.

Призерам легкоатлетической эстафеты вручены почетные Кубки, памятные дипломы, медали, а также ценные подарки.