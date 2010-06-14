Сегодня в г.Нижний Тагил случился ураган
14 июня 2010, 19:54ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 июня около 14.00 в г.Нижний Тагил случился ураган: шквальный ветер, сопровождаемый ливневым дождем, бушевал в течение получаса.
За это время были сломаны ветки деревьев и порваны электропровода в разных районах города. Также ветром сорвано покрытие крыши кафе «У тополя», разбито дверное стекло магазина «Тагильский». На время действия урагана остановилось движение трамваев.
В настоящее время из-за повреждения электропроводов прекращено вещание федеральных каналов "Первый канал" и "Россия-1". Сейчас ведутся работы по их восстановлению.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей