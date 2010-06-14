В Санкт-Петербурге состоялось грандиозное танцевальное событие Sensation The Ocean of White

Sensation – это всегда целый театр, грандиозное шоу, проходящее под выступления лучших ди-джеев планеты. В этом году ослепительная постановка Sensation The Ocean of White открыла сказочный мир океана, где оживают самые яркие фантазии. Шестьдесят гигантских фонтанов, установленных на танцполе, взрывались миллионами брызг, невероятные существа поднялись из водных глубин, и тысячи людей превратились в огромный белоснежный океан, описывает восьмичасовое фантастическое действо www.mtv.ru.

Sensation The Ocean of White собрал 25 тысяч человек на танцполе и миллионы у телеэкранов: впервые телеканал MTV Россия вел прямую трансляцию шоу.