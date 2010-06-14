В Санкт-Петербурге состоялось грандиозное танцевальное событие Sensation The Ocean of White
12 июня в Санкт-Петербурге, в СКК, состоялось грандиозное танцевальное событие Sensation The Ocean of White.
Sensation – это всегда целый театр, грандиозное шоу, проходящее под выступления лучших ди-джеев планеты. В этом году ослепительная постановка Sensation The Ocean of White открыла сказочный мир океана, где оживают самые яркие фантазии. Шестьдесят гигантских фонтанов, установленных на танцполе, взрывались миллионами брызг, невероятные существа поднялись из водных глубин, и тысячи людей превратились в огромный белоснежный океан, описывает восьмичасовое фантастическое действо www.mtv.ru.
Sensation The Ocean of White собрал 25 тысяч человек на танцполе и миллионы у телеэкранов: впервые телеканал MTV Россия вел прямую трансляцию шоу.
Легендарный фестиваль Sensation за 10 лет существования прошел в Нидерландах, Бразилии, Чехии, Чили, Австралии, Польше и других странах. Каждый год Sensation представляет самые последние музыкальные тенденции и технические разработки. Его называют главным танцевальным событием планеты, объединяющим и театр, и цирк, и карнавал.