Валентина Александровна Комарова: «Моя работа – это состояние души»
Платье для коктейля, платье в стиле рок-н-ролл, платье-ампир, платье-годе, платье бальное, офисное… Платья тоже должны быть зачислены в число лучших друзей девушек! Где искать таких друзей?
Магазинов, т.е. точек скопления потенциальных друзей, в городе немало. Можно оббежать все и ничего не найти. А можно сразу пойти туда, где точно найдешь то, что тебе нужно - в магазин «Ирина». Не найдешь в первый раз – найдешь во второй: с пустыми руками уйти оттуда сложно.
В 2008 году московские поставщики назвали Валентину Александровну Комарову, директора «Ирины», лидером по продажам платьев: в тот год ни в одном магазине по стране не было куплено столько платьев, сколько в магазине «Ирина».
О любимой работе и об искусстве красиво одеваться Валентина Александровна рассказала TagilCity.ru.
Я давно в этом бизнесе, уже 17 лет. Еще важно, что мы первые стали возить в Тагил вечерние платья. Еще начиная свой бизнес, я всегда старалась для продажи выбирать вещи понаряднее. Ведь каждая женщина хочет на празднике выглядеть красиво и торжественно. Меня заметили организаторы конкурсов красоты пригородного района: Мисс Селяночка, Мисс Русская краса. А потом мы стали сотрудничать с модельным агентством Татьяны Аникиевич «Вернисаж». Почти на все конкурсы нас приглашают, у нас очень много платьев, целое царство платьев.
В Нижнем Тагиле есть спрос на вечерние платья?
Есть. Даже длинные платья, в пол, покупают. А вот в офисную одежду молодежь не хочет одеваться. Все ходят на работу в кроссовках, свитерах, джинсах. Я понимаю, что это удобно. Но ведь как приятно смотреть на ярко и стильно одетую девушку!Раньше, в 60-70-х, все женщины носили платья, даже в старых фильмах это можно увидеть. А потом в моду вошли джинсы, теперь их носят все и всюду. Но в гардеробе не должны быть одни брюки и джинсы. Не бывает такого, чтобы женщине не шло никакое платье. Надо просто выбрать свое, мерить больше, искать. Мы всегда предлагаем померить, посмотреть, что идет.
С поставщиками одежды тех марок, которые можно приобрести в «Ирине», сотрудничают магазины и в столице, и за рубежом. «Я бывала заграницей, конечно же, заходила в магазины. Могу сказать, что выбор не отличается от того, что можно найти в России», - рассказывает Валентина Александровна. Платья такие же, а цены разные. «Иногда у нас покупают одежду русские, которые переехали в Германию, Израиль. Потому что качество то же, что и у них, бренды те же, но цены у нас ниже. Я иногда на наших звездах вижу платья, которые есть у нас в магазине. Недавно на Анастасии Заворотнюк видела «наше» платье».
С детства меня когда я видела красиво, со вкусом одетых людей, меня это завораживало.Моя мама была очень скромной женщиной, но у нее были вкус и чувство стиля, она очень ответственно относилась к одежде. Несмотря на то, что жили мы, как и все в 50-60-е годы, бедно, у нас всегда была нарядная и повседневная одежда на все случаи жизни. Все шила мама.
Я от мамы переняла ответственное отношение к внешнему виду. С 4 класса я стала сама шить. И всегда помогала окружающим с выбором одежды, давала советы, как и что лучше сшить или купить: в общежитии, на работе… Да и пример я всегда показывала: лето начинается – я сразу себе много летних платьев разных фасонов сошью. Многие на меня ориенировались.
Валентина Александровна рассказала о том, как ездила в круиз по Средиземному морю. Всю поездку были в окружении иностранцев, московских чиновников и их жен – и не только не потерялись на их фоне, но еще и смогли выделиться и были замечены даже капитаном корабля!
Чиновники из столицы произнесли тост за тагильчанок, задавших тон вечеру, радующих своей красотой на протяжении всего путешествия.
Прежде всего, трудолюбие. Когда я только начинала заниматься торговлей одеждой, в этом бизнесе было очень много людей. Сейчас остались 10% от того количества. Также важно правильно распоряжаться средствами. Когда появляются деньги, не начинать жить на широкую ногу, а все вкладывать в свое дело.
Есть ли у вас принципы работы, от которых вы не отступаете?
Главный принцип – честно работать. Только честным выполнением обязательств можно добиться уважения. Также я большое внимание уделяю работе с кадрами. Я считаю, что продавец одежды должен и сам уметь одеваться. Этому я и стараюсь учить девушек, которые приходят работать ко мне в магазин.
Что для вас значит работа?
Моя работа – это состояние души. Мне очень нравится помогать женщинам красиво выглядеть.
© Ольга Орехова TagilCity.ru