Валентина Александровна Комарова: «Моя работа – это состояние души»

Магазинов, т.е. точек скопления потенциальных друзей, в городе немало. Можно оббежать все и ничего не найти. А можно сразу пойти туда, где точно найдешь то, что тебе нужно - в магазин «Ирина». Не найдешь в первый раз – найдешь во второй: с пустыми руками уйти оттуда сложно.

В 2008 году московские поставщики назвали Валентину Александровну Комарову, директора «Ирины», лидером по продажам платьев: в тот год ни в одном магазине по стране не было куплено столько платьев, сколько в магазине «Ирина».

О любимой работе и об искусстве красиво одеваться Валентина Александровна рассказала TagilCity.ru.

У нас в городе много магазинов одежды. Чем магазин «Ирина» отличается от них?

Я давно в этом бизнесе, уже 17 лет. Еще важно, что мы первые стали возить в Тагил вечерние платья. Еще начиная свой бизнес, я всегда старалась для продажи выбирать вещи понаряднее. Ведь каждая женщина хочет на празднике выглядеть красиво и торжественно. Меня заметили организаторы конкурсов красоты пригородного района: Мисс Селяночка, Мисс Русская краса. А потом мы стали сотрудничать с модельным агентством Татьяны Аникиевич «Вернисаж». Почти на все конкурсы нас приглашают, у нас очень много платьев, целое царство платьев.

В Нижнем Тагиле есть спрос на вечерние платья?

Есть. Даже длинные платья, в пол, покупают. А вот в офисную одежду молодежь не хочет одеваться. Все ходят на работу в кроссовках, свитерах, джинсах. Я понимаю, что это удобно. Но ведь как приятно смотреть на ярко и стильно одетую девушку!Раньше, в 60-70-х, все женщины носили платья, даже в старых фильмах это можно увидеть. А потом в моду вошли джинсы, теперь их носят все и всюду. Но в гардеробе не должны быть одни брюки и джинсы. Не бывает такого, чтобы женщине не шло никакое платье. Надо просто выбрать свое, мерить больше, искать. Мы всегда предлагаем померить, посмотреть, что идет.

С поставщиками одежды тех марок, которые можно приобрести в «Ирине», сотрудничают магазины и в столице, и за рубежом. «Я бывала заграницей, конечно же, заходила в магазины. Могу сказать, что выбор не отличается от того, что можно найти в России», - рассказывает Валентина Александровна. Платья такие же, а цены разные. «Иногда у нас покупают одежду русские, которые переехали в Германию, Израиль. Потому что качество то же, что и у них, бренды те же, но цены у нас ниже. Я иногда на наших звездах вижу платья, которые есть у нас в магазине. Недавно на Анастасии Заворотнюк видела «наше» платье».

С детства меня когда я видела красиво, со вкусом одетых людей, меня это завораживало.Моя мама была очень скромной женщиной, но у нее были вкус и чувство стиля, она очень ответственно относилась к одежде. Несмотря на то, что жили мы, как и все в 50-60-е годы, бедно, у нас всегда была нарядная и повседневная одежда на все случаи жизни. Все шила мама.

Я от мамы переняла ответственное отношение к внешнему виду. С 4 класса я стала сама шить. И всегда помогала окружающим с выбором одежды, давала советы, как и что лучше сшить или купить: в общежитии, на работе… Да и пример я всегда показывала: лето начинается – я сразу себе много летних платьев разных фасонов сошью. Многие на меня ориенировались.

Валентина Александровна рассказала о том, как ездила в круиз по Средиземному морю. Всю поездку были в окружении иностранцев, московских чиновников и их жен – и не только не потерялись на их фоне, но еще и смогли выделиться и были замечены даже капитаном корабля!

Чиновники из столицы произнесли тост за тагильчанок, задавших тон вечеру, радующих своей красотой на протяжении всего путешествия.

Как вы думаете, какие качества необходимы для успеха?

Прежде всего, трудолюбие. Когда я только начинала заниматься торговлей одеждой, в этом бизнесе было очень много людей. Сейчас остались 10% от того количества. Также важно правильно распоряжаться средствами. Когда появляются деньги, не начинать жить на широкую ногу, а все вкладывать в свое дело.

Есть ли у вас принципы работы, от которых вы не отступаете?

Главный принцип – честно работать. Только честным выполнением обязательств можно добиться уважения. Также я большое внимание уделяю работе с кадрами. Я считаю, что продавец одежды должен и сам уметь одеваться. Этому я и стараюсь учить девушек, которые приходят работать ко мне в магазин.

Что для вас значит работа?

Моя работа – это состояние души. Мне очень нравится помогать женщинам красиво выглядеть.