Активистам общественного движения в Нижнем Тагиле удалось зафиксировать факты злостного нарушения технологии укладки асфальта (ВИДЕО)

Им удалось снять на камеру работу строителей на проспекте Вагоностроителей 10 июня. Сразу после сильного дождя рабочие кидают асфальт прямо в лужи, а каток закатывает свежий асфальт поверх толщи воды. Все это разборчиво видно на записи. До этого претензии граждан к подрядчикам называли в службе заказчика муниципалитета необоснованными и объясняли, что строители могут работать при повышенной влажности.