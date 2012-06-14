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Активистам общественного движения в Нижнем Тагиле удалось зафиксировать факты злостного нарушения технологии укладки асфальта (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активистам общественного движения в Нижнем Тагиле удалось зафиксировать факты злостного нарушения технологии укладки асфальта (ВИДЕО)

14 июня 2012, 14:50Общество
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