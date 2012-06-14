Aston Martin Vanquish без камуфляжа сняли на видео

Из отличий можно отметить лишь более традиционные колесные диски, а также выкрашенные в цвет кузова сплиттер, боковые юбки и диффузор. По предварительным данным, Aston Martin Vanquish, который придет на смену модели DBS, построен на усовершенствованной платформе VH и отличается от своего предшественника более широким использованием углепластика. Под капотом суперкара расположен 6-литровый V12 мощностью более 550 л.с. Премьера серийной версии Vanquish состоится в Калифорнии в августе этого года. Продажи модели стартуют в 2013 году.