Aston Martin Vanquish без камуфляжа сняли на видео
14 июня 2012, 12:11ОбществоРОман БОТов
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Фотографам-шпионам удалось снять на видео новый суперкар Aston Martin Vanquish, не прикрытый камуфляжем. Автомобиль поймали во время дорожных тестов в Падуа, Италия. Суперкар внешне очень схож с концептом Project AM310, представленным в мае на выставке роскоши Concours dElegance Villa dEste в Италии.
Из отличий можно отметить лишь более традиционные колесные диски, а также выкрашенные в цвет кузова сплиттер, боковые юбки и диффузор. По предварительным данным, Aston Martin Vanquish, который придет на смену модели DBS, построен на усовершенствованной платформе VH и отличается от своего предшественника более широким использованием углепластика. Под капотом суперкара расположен 6-литровый V12 мощностью более 550 л.с. Премьера серийной версии Vanquish состоится в Калифорнии в августе этого года. Продажи модели стартуют в 2013 году.
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