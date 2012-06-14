Новую программу Нижнетагильского цирка оценили более 3 тысяч работников НТМК и ВГОК (ФОТО)
Как сообщили в департаменте по связям со СМИ уральского отделения ЕВРАЗ, более трех тысяч работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ВГОКа бесплатно посетили в минувшие выходные Нижнетагильский цирк.
Компания направила более 1,5 млн рублей на приобретение билетов на новую программу народного артиста России Мстислава Запашного: «Тигры на зеркальных шарах на земле и в воздухе».
Металлурги и горняки вместе с семьями побывали сразу на двух цирковых представлениях - 10 июня в 11.00 и 16.00. В этот день шоу Мстислава Запашного в Нижнетагильском цирке прошло при полном аншлаге. Семьи работников ЕВРАЗа не только смогли посмотреть выступление знаменитого на весь мир дрессировщика и его тигров, а также побывать за кулисами цирка и увидеть, как артисты и животные готовятся к выходу на арену.
Помимо горняков и металлургов Нижнего Тагила, на представлении побывало более 200 человек из города Кушва – работники шахты «Южная», порядка 60 жителей Нижней Салды – представителей Нижнесалдинского металлургического завода – филиала ЕВРАЗ НТМК.
Часть билетов ЕВРАЗ НТМК в качестве благотворительной поддержки передал в подшефный детский дом № 1. 30 детей - воспитанников этого учреждения бесплатно посмотрели цирковое представление. Организация бесплатного похода в цирк – традиционное мероприятие на комбинатах ЕВРАЗа. Оно приурочено ко Дню России и проводится ежегодно накануне празднования Дня высокогорца и Дня металлурга.
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