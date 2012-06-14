Новую программу Нижнетагильского цирка оценили более 3 тысяч работников НТМК и ВГОК (ФОТО)

Металлурги и горняки вместе с семьями побывали сразу на двух цирковых представлениях - 10 июня в 11.00 и 16.00. В этот день шоу Мстислава Запашного в Нижнетагильском цирке прошло при полном аншлаге. Семьи работников ЕВРАЗа не только смогли посмотреть выступление знаменитого на весь мир дрессировщика и его тигров, а также побывать за кулисами цирка и увидеть, как артисты и животные готовятся к выходу на арену.