Приют для животных «Четыре с хвостиком» благодарит всех помогающих, но угроза «выселения» все еще есть

На сегодняшний день благодаря помощи активных пользователей портала,не оставшихся равнодушными к ситуации в приюте, удалось собрать почти половинуот необходимой суммы. Кстати, всю информацию о поступлениях можно смелопроверять в группе, посвященной организации. После оплаты квитанций сотрудницы «Четырес хвостиком» намерены опубликовать копии чеков, чтобы ни у кого не возниклоподозрений в честности их действий.

При этом угроза выселения продолжает висеть над головой.Действительно страшно звучит вопрос, а что станет с животными, которые привыклисчитать приют своим домом?

(после молчания) Это будет очень непростая ситуация. Мы,конечно, постараемся максимально пристроить зверей... возможно, договоримся овременном содержании... бросать их точно нельзя Елена, представитель приюта «Четырес хвостиком».

Хотя сегодня часть денег на погашение долга (а это порядка20 тысяч рублей) собрана, работницы приюта не уверены, что им разрешатотсрочить дату внесения суммы. На судебном заседании они говорили, что организацииудобнее платить по частям, всех денег сразу достать практически нереально.Однако утвердительного ответа они не получили, поэтому не ясно, «спасет» липриют частичное погашение.

Мы также напомним реквизиты, куда можно отправлятьсредства в поддержку, а также укажем адреса магазинов, где есть специальныеящики для пожертвований.

Яндекс кошелёк: 410011065390735

Сбербанк карта: 676196000059430752

QIWI: 9221660840

Счёт в банке (ОАО «ВУЗ - Банк» г. Екатеринбург) №40703810900000022305

К/с 30101810600000000781 БИК 046577781 ИНН 6623996038 КПП 662301001 БФ «Добрые руки»

Зоомагазинына Красноармейской 151, Зари 99.

Магазин «Какаду» по Учительской 12, «Островок» на Победы30а, «Кошки-мышки» на Вагоностроителей 20.

ТК «Уральский»,павильон № 2 «Г», павильон № 4 «В», магазин «Зоомир».

Рынок «Гальянский»,павильон № 165.

«Центрсемейной терапии» на Восточной 3.