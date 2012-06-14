Ребята из молодежных организаций Нижнего Тагила в этом году реализуют множество проектов (ФОТО)

К примеру, ребята из Ассоциации «Друзья парков и скверов Нижнего Тагила» приступили к реализации проекта «Юбилейный вальс цветов». 8 июня они высадили цветочную рассаду на клумбах у городского Дворца молодежи. В дальнейших планах - разбить клумбы в парке у Досугового центра «Мир», у здания Нижнетагильской епархии, а также во дворах, прилегающих к городской станции юных натуралистов. В течение лета ребята будут ухаживать за этими клумбами, проводить прополку и полив.

А в начале июня в Доме художника по улице Уральской открылась молодежная выставка-фестиваль современного искусства «Полет F». Данный проект реализуется Домом художника совместно с арт-группой «Лаборатория событий» и предполагает перфомансы, спектакли, арт-акции и другие мероприятия. В минувшие выходные в рамках выставки-фестиваля состоялся вечер поэзии. «Полет F» будет работать в Доме художника до 30 июня.

Всего в 2012 году в номинацию «Молодежь – городу» ежегодного городского конкурса на получение субсидий из местного бюджета было представлено восемь проектов. Все они профинансированы на общую сумму 227 тысяч рублей.

Так, военно-исторический клуб «Масштаб» совместно с Нижнетагильской городской ассоциацией патриотических объединений «Держава» планирует создать Музей военных миниатюр. Молодежная организация «Ювента» совместно с Клубом любителей книги представила проект по организации Клуба по интересам «Секрет».

Городской Штаб студенческих отрядов получил субсидию на проект «Нарисуй радугу», итогом которого станет проведение городского фестиваля-конкурса художественного творчества для детей с ограниченными возможностями.

Проект экологического объединения «Зеленая волна» предполагает благоустройство и озеленение городских территорий. А Ассоциация мини-футбола Нижнего Тагила планирует реализовать проект по внедрению мини-футбола в учебных заведениях города, что позволит привлечь школьников к активным занятиям физкультурой и спортом.