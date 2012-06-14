Renault ZOE установил рекорд для электромобиля по длине пробега

– За руль по очереди садились 15 водителей из Обевуа, Клеона, Сандувиля, Флена, Дуэ и Гран-Курона, которые вели его по трассе и проводили подзарядку. Двадцать четыре часа спустя два автомобиля ZOE пересекли финишную черту, преодолев 1618 км и 1506 км, соответственно». В компании отмечают, что установить рекорд удалось благодаря техническому решению, примененному в ZOE – зарядному блоку Cameleon. «Данная оригинальная, впервые представленная система делает ZOE совместимым с розеткой любого типа и любой мощности, – пояснили в Renault. – Это позволило проводить быструю зарядку ZOE при мощности 43 кВт, восстанавливая 80% заряда аккумулятора менее чем за 30 минут. Установить рекорд удалось также благодаря лучшей в своем классе автономии (по NEDC) в 210 км (от 100 до 150 км в реальных условиях в зависимости от режима использования). В целом рекордсмен ZOE проходил быструю зарядку 18 раз за 24 часа».