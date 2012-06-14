Самые мастеровитые учителя Нижнего Тагила будут материально вознаграждены

Размер «премии»разный. Так, 200 тысяч рублей из средств федерального бюджета получат учительинформатики и ИКТ муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияЛицей Лидия Викторовна Зайцева и учитель начальных классов Гимназии № 86 МаринаОлеговна Ткаченко.

Поощрение вразмере 100 тысяч рублей будет выплачено педагогам из гимназии №18. Эти суммыпойдут из средств областного бюджета для учителя изобразительного искусстваЕлены Валентиновны Монаховой, учителя русского языка и литературы ОльгиВладимировны Ахметовой, учителя биологии Екатерины Анатольевны Угрюмовой.

По всейСвердловской области 200 тысяч рублей получат 27 педагогов, а 100 тысяч 24учителя. Также отметим, что тагильские мастера сферы образования участвуют вконкурсном отборе уже семь лет подряд, при этом очень часто становилисьпобедителями.

Поздравляем вас, наши дорогие учителя! Спасибо вамза ваш труд и терпение!